У Росії курс долара перевищив 41 рубль вперше в історії

Курс долара до рубля під час торгів на Московській біржі вперше в історії перевищив позначку 41 рубль, повідомляє ТАСС.

Вже станом на 10:10 мск середи долар трохи відступив від максимуму, знизившись до позначки 40,98 рубля. Зростання склало 6 копійок в порівнянні з рівнем закриття попереднього дня.

Курс євро до рубля збільшився на 4 копійки до 51,87 рубля.

Вартість бівалютного кошика, що складається з 0,45 євро і 0,55 долара зросла на 5 копійок і досягла рівня 45,88 рубля.

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