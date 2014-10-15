У Росії курс долара перевищив 41 рубль вперше в історії
09:34, 15 жовтня 2014Фінанси
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Курс євро до рубля збільшився на 4 копійки до 51,87 рубля.
Російський рубль через дешеву нафту і санкції знову б'є всі антирекорди / ru.wikipedia.org
Курс долара до рубля під час торгів на Московській біржі вперше в історії перевищив позначку 41 рубль, повідомляє ТАСС.
Вже станом на 10:10 мск середи долар трохи відступив від максимуму, знизившись до позначки 40,98 рубля. Зростання склало 6 копійок в порівнянні з рівнем закриття попереднього дня.
Курс євро до рубля збільшився на 4 копійки до 51,87 рубля.
Вартість бівалютного кошика, що складається з 0,45 євро і 0,55 долара зросла на 5 копійок і досягла рівня 45,88 рубля.
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