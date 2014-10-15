В АП обіцяють запустити електронну систему держзакупівель до кінця року

Адміністрація президента України заявила про готовність використовувати електронну систему торгів для проведення державних закупівель у відомстві відразу ж після її створення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у середу заступник голови Адміністрації президента України Дмитро Шимків.

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«Є органи державної влади, які готові вже сьогодні використовувати цю систему. Департамент управління справами Адміністрації президента готовий», - сказав він.

За його словами, експлуатація пілотного проекту електронної системи буде проводитися у розмірі допороговых торгів, тобто на суми до 100 тис. грн у випадку закупівлі товарів та до 1 млн грн під час закупівлі послуг. Причому Шимків зазначив, що загальна сума допороговых закупівель в Адміністрації президента на сьогоднішній день становить близько 2,9 млн грн.

У свою чергу, Шимків додав, що якщо українські розробники встигнуть створити електронну систему держзакупівель до грудня 2014 року, то до кінця поточного року система зможе почати працювати у тестовому режимі.

«Усе буде залежати від того, з якою швидкістю українські розробники зможуть розробити. Якщо українські розробники змогли б розробити тестовий результат до початку грудня, то упродовж грудня можна було б використовувати цей процес, скористатися тестовою експлуатацією», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня розробники пілотного проекту електронних торгів у сфері держзакупівель представили концепцію нової системи, а також підписали меморандум із представниками різних відомств і служб, а також приватними компаніями для розробки та реалізації даного проекту. За словами заступника голови Адміністрації президента Дмитра Шимківа, нова система дозволить малому і середньому бізнесу брати участь у тендерах на рівні з великими компаніями.

За словами експертів, електронна система держзакупівель повинна запрацювати в тестовому режимі вже у грудні 2014 року.

Сфера державних закупівель в Україні є однією із найбільш корупційних. Від 2010 року стали широко використовувати тіньові схеми у розподілі бюджетних коштів. Для цього створювалися непрозорі процедури проведення тендерів, «фірми-прокладки» для накручування ціни, закупівля часто проводилася в одного учасника і т.д. За словами міністра юстиції Павла Петренка, влада України під керівництвом екс-президента Віктора Януковича виводили з державного бюджету України близько 150 млрд грн на рік за допомогою зловживань на тендерах з держзакупівель.

Нагадаємо, у кінці вересня такий самий прогноз щодо електронної системи держзакупівель озвучував експерт з питань впровадження системи електронних тендерів Давид Марганія.