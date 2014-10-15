Експорт в Україні за 8 місяців перевищив імпорт на понад мільярд доларів

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-серпня 2014 року становило 1,166 млрд дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з дефіцитом у 7,324 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, у січні-серпні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт товарів з України знизився на 6,8% - до 37,679 млрд дол., імпорт - на 23,5%, до 36,514 млрд дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні-серпні 2014 року становив 1,03 (у січні-серпні 2013 року – 0,85).

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За підсумками серпня порівняно з попереднім місяцем кількість країн - партнерів України по зовнішньоторговельних операціях зросла на 4 - до 212 країн.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за січень-серпень становив 32,3% загального обсягу експорту (за січень-липень 2013 року - 26,3%). Найзначніші поставки серед країн ЄС здійснювалися до Польщі – 5% обсягів експорту, Італії – 4,7%, Німеччини і Угорщини – по 2,9%.

Експорт серед найбільших країн-партнерів збільшився до Єгипту на 29,7%, до Польщі – на 18,5%, Італії – на 14,6%, Німеччини – на 5,3%, Угорщини – на 3%. Одночасно скоротився експорт до Росії на 25,5%, Білорусі – на 14,3%.

Обсяг імпорту товарів з країн ЄС знизився проти січня-серпня 2013 року на 3,514 млрд дол. (на 20,7%), зокрема за рахунок засобів наземного транспорту, окрім залізничного - на 58,1%, паперу і картону - на 32,4%, механічних машин - на 29%, різної хімічної продукції - на 18,4%, пластмас, полімерних матеріалів - на 17,7%, електричних машин - на 17%, фармацевтичної продукції - на 12,3%.

Як повідомляв УНІАН, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-липня 2014 року становило 880,4 млн. дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з дефіцитом у 5,639 млрд дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у 2013 році становив 13,652 млрд дол., що на 13,85% менше дефіциту 2012 року у 15,848 млрд дол.