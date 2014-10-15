У Євросоюзі ліквідують банківську таємницю

Міністри фінансів країн Євросоюзу схвалили закон, згідно з яким у 28 країнах ЄС фактично буде ліквідована банківська таємниця, пише «Газета.Ru» з посиланням на The Financial TImes.

Протягом останніх п'яти років проти ухвалення даного закону активно виступали Люксембург і Австрія. «Наш відмова викликана технічними причинами», - пояснив міністр фінансів Австрії Ганс Шеллінг. «В Австрії немає жодного зв'язку між банківським і адміністративними секторами, нам необхідно повністю перебудовувати всю нашу систему, а на це потрібен час», - сказав він.

Згідно з новим законом європейські банки зобов'язані автоматично надсилати дані про рахунки клієнта податковим органам тієї країни, громадянином якої є клієнт. На думку міністрів країн ЄС, нові вимоги допоможуть запобігати ухиленню від податків. Закон набуде чинності, за винятком Австрії, в 2017 році.

За інформацією видання, країни ЄС були змушені запропонувати Австрії додатковий рік, щоб досягти домовленості.