Польським інвестиціям в Україну заважають корупція і брак реформ

Недостатньо ефективна боротьба з корупцією та брак послідовних реформ в Україні після зміни влади у лютому цього року більше стримують інвесторів з Польщі від інвестицій в українську економіку, ніж криваве протистояння з проросійськими бойовиками на Донбасі.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав глава Польсько-української господарчої палати Яцек Пєхота у середу у м. Свіноуйсьце, де він бере участь Baltic Business Forum.

"На жаль, на це впливає не інформація про збройний конфлікт, а оцінки того, що небагато чого змінилось, що стосується корупції, послідовного втілення реформ, сприятливих підприємництву. Це рішуче блокує інвесторів перед тим, аби ухвалювати рішення про вкладення коштів", - cказав він.

Пєхота зазначив, що потенційні інвестори слідкують за розвитком подій, сподіваючись на створення за підсумками запланованих на жовтень парламентських виборів в Україні стабільного проєвропейського уряду, котрий зможе втілювати необхідні реформи.

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"Ми дуже стараємося, аби популяризувати Україну як перспективний ринок, та завжди підкреслюємо, що криза - це завжди найкращий час для нових добрих бізнес-проектів, але зараз, скажу щиро, сама Україна повинна собі допомогти", - зазначив він.

Пєхота, котрий раніше, серед іншого, очолював польське Міністерство економіки зауважив, що Україні складніше проводити реформи, ніж це було свого часу в Польщі через сильні політичні поділи та популізм, виловивши надію, що новому уряду все-таки вдасться добитися поставлених цілей.

Він також повідомив, що минулого року польські інвестори зменшили вкладення в Україну на "кілька десятків мільйонів доларів", висловивши думку, що за підсумками 2014 року рівень інвестицій не зменшиться, однак і не зросте.

"Думаю, що прогноз на кінець цього року - це збереження нинішнього стану - без нових проектів, нових інвестицій, бо усі чекають",- сказав Пєхота.