Ахметов вилетів із сотні найбагатших людей світу - ЗМІ

Рінат Ахметов, найбагатший українець і єдиний представник нашої країни в рейтингу ТОП-100 мільярдерів світу - Bloomberg Billionaires Index - вилетів з нього. Зараз він посідає 109 місце зі статком $10,5 млрд, повідомляє Hubs із посиланням на Bloomberg.

З початку року Ахметов втратив 18%, або $2,4 млрд. Основне падіння припало на останні три місяці, тобто найактивнішу фазу АТО на сході України. Ще в серпневому рейтингу він обіймав 88-ю позицію з капіталом $12,8 млрд. Певну роль у такому падінні зіграла й криза на сировинних ринках - статки індійського металургійного магната Лакшмі Міттала теж зменшилися.

"Ще рік тому бізнес донецького олігарха міцно стояв на ногах, а сам він мав, здавалося, непохитні позиції в українській політиці та бізнесі. Імперія Ахметова при президенті Януковичі росла як на дріжджах - його компанія ДТЕК без конкурентів і фактично за стартовою ціною скуповувала генеруючі компанії, на вигідних умовах орендувала великі вугільні держпідприємства, стала монополістом українського експорту струму до Європи. Не відставав і металургійний напрямок - «Метінвест» приріс Маріупольським меткомбінатом і Запоріжсталлю. Виручка СКМ за минулий рік досягла $24,4 млрд", - пише видання.

Очевидно, що нинішня «уцінка» Ахметова - не остання. Перше півріччя компанія ДТЕК, що об'єднує енергоактиви олігарха, завершила з чистим збитком 7,6 млрд гривень порівняно з чистим прибутком 1,2 млрд гривень за аналогічний період 2013-го. Друге півріччя буде набагато гіршим.

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«ДТЕК, найбільша приватна енергетична компанія України, потребує тип вугілля, що видобувається тільки в Луганській області», - пише Bloomberg про бізнес Ахметова. Ще у вересні компанія повідомила, що змушена через зупинку роботи декількох шахт везти вугілля зі своїх підприємств у Росії та закуповувати відсутні обсяги у російських виробників.

Війна на Донбасі порушила виробництво і логістику вугільних та енергетичних підприємств. «Залишки вугілля дозволяють працювати від 10 до 20 днів залежно від типу станції», - сказав днями генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

До того ж на Донбасі зруйновано 50% високовольтних ліній електропередачі, на 8 жовтня знеструмленими залишалися понад 60 населених пунктів. Тимченко скаржиться, що ДТЕК вичерпав запас міцності, і тепер компанія зможе забезпечити постачання електроенергії лише за рахунок надходжень коштів від державного оператора «Енергоринок». За перше півріччя держкомпанія заборгувала ДТЕК 1,8 млрд грн, а до кінця року ця сума може зрости ще на мільярд.

Не краще йдуть справи й у «Метінвесту» - колиски ахметівського бізнесу. Після того як військові дії поширилися на більшу частину Донбасу, один за іншим зупинилися підприємства Ахметова. Краснодонвугілля, Єнакіївський метзавод і коксохім, Харцизький трубний завод - не останні підприємства, у його бізнес-імперії. Найбільший пролом у металургійному бізнесі пробила зупинка Авдіївського коксохіму, який постачав коксом маріупольські металургійні гіганти - «Азовсталь» та ММК ім. Ілліча. Частково дефіцит сировини змогли перекрити за рахунок інших джерел, але це допомогло лише частково - заводи почали працювати на половину завантаження.

Військові дії, які прямо б'ють по металургійних і енергетичних активах Ахметова, - не єдиний фактор, що впливає на його статки. Насамперед, підвищуються ризики - вартість будь-якого бізнесу на «конфліктній території» зменшується незалежно від імені власника, галузі й мапи розташування активів. Крім цього, проти бізнесмена грає сировинна орієнтованість його бізнесу - вартість залізної руди впала на 40% з початку року.