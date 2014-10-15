НБУ сьогодні продав банкам майже $100 мільйонів за 12,95 грн

Національний банк України в ході сьогоднішньої інтервенції на міжбанківському валютному ринку продав банкам майже весь заявлений обсяг у 100 млн дол. за курсом 12,9520 грн/дол., повідомило УНІАН джерело на ринку.

«НБУ продав для підтримки кас банків близько 100 млн дол. за курсом 12,9520 грн/дол.», - повідомив співрозмовник агентства.

Нагадаємо, регулятор має намір контролювати наявність валюти в касах банків - учасників валютних аукціонів та інтервенцій.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 17 жовтня також проведе інтервенцію з продажу іноземної валюти за гривні на суму 200 млн дол. за фіксованим курсом.

Керівники найбільших банків України на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не вище 12,95 грн/дол. Після цих домовленостей котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку утримуються в межах 12,95/13,40 грн/дол.