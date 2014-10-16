Путін знову вмовляє ЄС розблокувати "Південний потік" через проблеми з транзитом територією України

У зв'язку з цим російський лідер пропонує ЄС "в їх же інтересах диверсифікувати постачання палива, повідомляє Deutsche Welle.

Так, у своєму інтерв'ю сербській газеті "Політика" Путін дає посил ЄС, що, по-перше, їм необхідно розблокувати ситуацію з "Південним потоком", бо цей проект "відчутно впливає на енергетичну безпеку".

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По-друге, він розраховує, що "Єврокомісія найближчим часом врегулює, нарешті, питання про використання на повну потужність газопроводу OPAL".

Тут необхідно зазначити, що OPAL є продовженням газопроводу "Північний потік". Єврокомісія і Федеральне мережеве агентство ФРН дозволили "Газпрому" використовувати тільки 50% потужностей OPAL у зв'язку з прийняттям Третього енергопакету, який спрямований на демонополізацію європейського енергетичного ринку і блокує можливість газовим гігантам одночасно продавати і транспортувати газ і електроенергію.