П'ять нових країн приєдналися до санкцій проти Росії

Чорногорія, Ісландія, Албанія і ряд інших держав приєдналися до останнього пакету санкцій Євросоюзу щодо Росії, йдеться у поширеному в середу повідомленні Ради ЄС, передає РИА Новости.

Рада ЄС у вересні ухвалила рішення ввести додаткові обмеження доступу ряду російських банків і компаній до ринку капіталу ЄС. Також була введена заборона на надання послуг для проектів з видобутку глибоководної, арктичної і сланцевої нафти. Крім того, було розширено заборону на експорт до Росії товарів подвійного призначення.

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Також у вересні ЄС вирішив розширити критерії, за якими санкції вводяться проти юридичних осіб, що здійснюють транзакції з сепаратистськими групами на Донбасі, йдеться в релізі. Тоді ж рада вирішила розширити і санкційний список юридичних та фізичних осіб.

"Країни-кандидати (в члени ЄС - ред.) Чорногорія, Ісландія і Албанія, а також Ліхтенштейн, Норвегія, члени Європейської економічної зони і Україна приєднуються до цього рішення", - йдеться у повідомленні.