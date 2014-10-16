Рубль через падіння цін на нафту рухається до нових історичних мінімумів

Нафта, що впала на чергові екстремальні значення, потягла за собою котирування рубля в четвер уранці, незважаючи на можливий ефект від нового податкового періоду та швидкого запуску валютних аукціонів Мінфіном і валютного репо - Центробанком, повідомляє Reuters.

Нафта марки Brent сьогодні впала до позначки $82,72 уперше з листопада 2010 року, після новин про значне підвищення запасів нафти в США, і втрати фронт-ф'ючерсів з початку дня перевищують один відсоток.

Проти рубля грає постійний попит на валюту з боку імпортерів, а також компаній і банків, яким необхідно погашати зовнішні позики в умовах локального дефіциту валютної ліквідності через обмеження доступу до західних ресурсів після економічних санкцій проти Росії.

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Бівалютний кошик ($0,55 і 0,45 євро) на 10.25 мск перебував на рівні 45,89 рубля, проти нього рубль втрачає 34 копійки порівняно з біржовим закриттям середи. Кошик поки залишається нижче межі валютних інтервенцій, яку напередодні Центробанк зрушив до 45,95.

Американська валюта розрахунками "завтра" на 10.25 мск торгувалася на Московській біржі поблизу 40,76, на три чверті відсотка вище попереднього закриття.

Євро на цей час оцінювався у 52,16, також подорожчавши на три чверті відсотка.

Напередодні рубль показав значне зміцнення до бівалютного кошика за три тижні, але попередньо відновивши всі абсолютні мінімуми. Факторами впливу, як і сьогодні, виступала спадна динаміка нафти і валютний попит, перебиті у другій половині дня заявами російських регуляторів про наміри надати валютну ліквідність і падінням долара на світових ринках.

Сьогодні ж уранці долар США на форексі показує переважно зростання в більшості валютних пар після глибокого падіння напередодні.