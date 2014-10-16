Одне з останніх незалежних видань у Росії можуть продати друзям Путіна

Пітер Герві купує частку фінської компанії Sanoma у низці російських видань, що входять до ВД Sanoma Independent Media. Про це Forbes розповіли два джерела на медіаринку.

«Герві - основний претендент, і угода може бути закрита найближчим часом», - стверджує одне з них.

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До складу Sanoma Independent Media входять газети «Ведомости» The Moscow Times, а також низка глянцевих журналів - Cosmopolitan, Esquire, Harper's Bazaar, men's Health, National Geographic та Grazia.

Фінський медіахолдинг Sanoma оголосив про продаж своїх російських медіактивів восени 2013 року. За даними газети «Ведомости», виручка Sanoma Independent Media у 2013 році знизилася на 5% до 5,2 млрд руб., EBITDA - також на 5% до 1,1 млрд руб. Виручка Sanoma у Росії, Центральній та Східній Європі скоротилася у 2013 році на 13% - від €199,5 млн до €173,5 млн.

Водночас сам Герві у коментарі Forbes заявив: «Ніякої угоди немає, і ми дуже далекі від її підписання».

Фінська Sanoma у декількох ЗМІ володіє частками разом з іншими компаніями. Так, у газеті «Ведомости» Sanoma володіє лише третиною акцій, ще 33% належать Dow Jones (засновник американської газети The Walll Street Journal) і FT Group (засновник британської Financial Times).

За даними джерел Forbes, згодом Герві може викупити пакети Dow Jones і FT Group.

Джерела Forbes також стверджують, що Герві планує протягом 2015 року продати активи SIM, у тому числі газету «Ведомости», холдингу «Газпром-Медіа» або структурам бізнесмена Юрія Ковальчука.

Сам Герви як іноземець не зможе володіти більше ніж 20% SIM згідно із поправками до закону про ЗМІ, які набудуть чинності від 2016 року.

Голова «Газпром-Медіа» Михайло Лесін заявив, що його холдингу активи Sanoma Independent Media «не цікаві ні за яких обставин». Він додав, що не отримував пропозицій про купівлю видань SIM. У «Національної Медіа Групи», яка об'єднує активи Юрія Ковальчука та Олексія Мордашова, від коментарів відмовилися.

Головний редактор «Ведомостей» Тетяна Лісова не стала коментувати продаж газети. Гендиректор SIM Жан-Еммануель де Вітт Forbes заявив, що ні Sanoma, ні він як її представник у Росії «не коментують чутки». Представники Dow Jones і FT від коментарів відмовилися.

Одне із джерел на медіаринку вважає, що Пітеру Герві згодом буде складно продати видання Sanoma Independent Media. «Герві, звісно, буде шукати, куди здати ці активи, але це маргінальний і низькоприбутковий бізнес, великий ризик, що ніхто не захоче його перекуповувати», - додав він.

Сума угоди поки що невідома. Раніше видання РБК оцінювало вартість активів Sanoma Independent Media у діапазоні від 2,8 до 5,3 млрд руб. Консультує угоду Citibank. У Citibank на запит Forbes не відповіли.

Схожим чином Герві виступав в угоді під час купівлі контрольного пакету акцій News Outdoor (тепер Russ Outdoor). У 2013 році його компанія NOOH Investments Cooperatief разом із «ВТБ Капітал» і структурами Alfa Group купила 79% акцій найбільшого російського оператора зовнішньої реклами у News Corp Руперта Мердока. Як стверджують джерела Forbes на ринку, тоді Герви діяв в інтересах продавця реклами Vi, із гендиректором якої, Сергієм Васильєвим, його зв'язують дружні відносини. У раду директорів Russ Outdoor від компанії Герві увійшов якраз Васильєв. У 2013 році Герві продав свою частку у Russ Outdoor банку ВТБ.

Пітер Герві відомий на російському ринку у першу чергу як засновник каналу СТС та радіо «Максимум». У 1989 році він зареєстрував у штаті Делавер компанії Story First Communications, яка потім була перетворена на CTC Media. У 2007 році, після IPO компанії, американець повністю вийшов із її капіталу. Герві також створив рекламне агентство IMHO, провайдера «Корвет-Телеком», журнал Hello та компанію Russian Media Ventures (разом із Vi). Від 2011 до 2013 року він очолював компанію «Система масс-медиа», що входить в АФК «Система».

Sanoma шукала покупця, який був би готовий купити всі російські активи разом, хоча багато хто з потенційних покупців виявляв інтерес лише до окремих активів. Про купівлю активів SIM, за даними різних ЗМІ, замислювалися ГК «Онексим» Михайла Прохорова, засновники РБК Герман Каплун та Олександр Моргульчик, акціонер платіжної системи Qiwi Борис Кім, колишній співвласник українського United Media Holding Вадим Горяїнов. Голова видавничого дому Hearst Shkulev Media (володіє глянцевим підрозділом SIM «Фешн пресс» навпіл із Sanoma) Віктор Шкульов раніше говорив Forbes, що він скористався своїм пріоритетним правом і зробив пропозицію про купівлю журналів SIM, проте сторони не змогли домовитися. У середу, 15 жовтня Шкульов на дзвінок Forbes не відповів.

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