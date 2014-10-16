Гонтарева заявляє, що МВФ може збільшити обсяг кредитування України

Міжнародний валютний фонд може збільшити програму кредитування України, заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева журналістам за підсумками своєї зустрічі з головою Фонду Крістін Лагард у Вашингтоні.

«Голова Фонду наголосила, що програма може бути збільшена», - сказав Гонтарева.

Голова НБУ нагадала, що місія МВФ прибуде до України наприкінці жовтня – початку листопада, і під час цієї місії Фонд оцінить ситуацію в країні і необхідність збільшення допомоги.

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Голова НБУ також відзначив, що Україна ще не до кінця використала вже затверджену програму з МВФ, і із затвердженої суми в 17 млрд дол. одержала поки що лише 4,5 млрд дол.

«Давайте використаємо суму з наявної програми, можна рухати траншами, індикаторами, а потім можна програму збільшувати, в разі потреби», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація на чолі з головою НБУ Валерією Гонтаревою і міністром фінансів Олександром Шлапаком відбула до Вашингтона для проведення переговорів з МВФ, Світовим банком і зустрічей з інвесторами. У рамках консультацій делегація має намір адаптувати програму з міжнародними фінансовими організаціями до поточних реалій і максимально залучити додаткові ресурси для того, аби Україна почала економічно розвиватися і змогла пережити вкрай складний період.

З початку травня уряд вже залучив у рамках співпраці з МВФ близько 4,5 млрд дол. кредитних коштів за загальною дворічною програмою співпраці з МВФ в обсягу 17 млрд дол. По лінії Світового банку до України вже надійшло близько 1,25 млрд дол.