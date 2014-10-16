Перехід на електронні держзакупівлі дозволить заощадити до 40 млрд гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, про це сказав заступник міністра Роман Качур під час круглого столу щодо створення електронної платформи держзакупівель.

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«Мінекономіки є центральним органом виконавчої влади, який відповідає за реалізацію державної політики у сфері державних закупівель. На сьогодні це величезний ринок - близько 200 мільярдів гривень і економія 10-20%, що могли б забезпечити електронні ініціативи, це колосальні кошти, критично важливі для нас сьогодні», - цитує прес-служба Качура.

Качур також сказав, що Мінекономрозвитку уже організувало робочу групу з імплементації норм прийнятого у квітні закону про державні закупівлі. Однак зазначив, що для повного впровадження всіх можливостей електронних закупівель Україні буде потрібно прийняття додаткових нормативних актів і, можливо, ще одного закону.

«Щоб вийти на ті масштаби і той ринок, про який я сказав, нам необхідно прийняти новий закон», - сказав Качур, додавши, що нормами нового документа повинні стати мінімізація бюрократії, посткваліфікація організаторів торгів та підвищення прозорості системи держзакупівель.

«Сьогодні участь у тендері вимагає великої кількості документів з десятка відомств - довідки, висновки - усе це дуже тривалий процес. Ми постараємося в новому законі підійти таким чином, щоб компанії могли брати участь у тендері на основі задекларованих даних, а їх ретельна перевірка відбувалася б уже щодо тих структур, які перемогли в конкурсі», - резюмував Качур.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Верховна Рада України з другої спроби прийняла закон про державні закупівлі, що входить у пакет необхідних до прийняття законодавчих актів з боротьби з корупцією у сфері державних фінансів і підписання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Закон передбачає поступовий перехід з паперової на електронну систему ведення торгів з держзакупівель, що досі не реалізовано.

За інформацією Федерації роботодавців України, обсяг державних закупівель раніше становив близько 280 млрд грн в рік, близько 80 млрд грн із цієї суми є «відкатами» і «хабарами», які підприємці змушені були платити чиновникам за право брати участь у тому чи іншому тендері.

За підрахунками експертів, Україна втрачає мінімум 100 млн грн на день через корупцію у сфері державних закупівель та відсутність системи електронних тендерів.

Раніше прогнозувалося, що електронна система держзакупівель запрацює наприкінці року.