Україна прирівняла платників податків окупованого Криму до нерезидентів

Платників податків тимчасово окупованої Росією території Криму прирівняно до нерезидентів, повідомляє прес-служба Головного управління Державної фіскальної служби в Києві.

Згідно з повідомленням, нерезидентами вони визнані законом «Про створення вільної економічної зони «Крим». Зокрема, закон передбачає, що юридичні і фізичні особи, які мають податкову адресу, місцеперебування чи місце проживання на території вільної економічної зони «Крим» при оподаткуванні прирівняні до нерезидентів.

Також у службі повідомили, що підприємці, які перебували в Криму з початку окупації, звільняються від виконання вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг» у своїй підприємницькій діяльності на анексованій території.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його.

Україна була змушена ухвалити закон про створення вільної економічної зони на тимчасово окупованій території України, який набув чинності з 27 вересня. З цього дня Україна одразу ввела митне декларування вантажів, які надходять на територію півострова і вивозяться з анексованої території на материкову частину України. Таким чином, українська митниця тепер працює на кордоні з Кримом у режимі міжнародного пункту пропуску.

За інформацією Фіскальної служби, після анексії півострова близько 1,3 тис. платників податків з Криму перереєструвалися в Києві, що дає їм змогу платити податки відповідно до українського законодавства.