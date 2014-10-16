Україна прирівняла платників податків окупованого Криму до нерезидентів
Юридичні та фізичні особи, які мають податкову адресу, місцезнаходження або місце проживання на території вільної економічної зони «Крим», при оподаткуванні прирівняні до нерезидентів.
Платників податків тимчасово окупованої Росією території Криму прирівняно до нерезидентів, повідомляє прес-служба Головного управління Державної фіскальної служби в Києві.
Згідно з повідомленням, нерезидентами вони визнані законом «Про створення вільної економічної зони «Крим». Зокрема, закон передбачає, що юридичні і фізичні особи, які мають податкову адресу, місцеперебування чи місце проживання на території вільної економічної зони «Крим» при оподаткуванні прирівняні до нерезидентів.
Також у службі повідомили, що підприємці, які перебували в Криму з початку окупації, звільняються від виконання вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг» у своїй підприємницькій діяльності на анексованій території.
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Як повідомляв УНІАН, у лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його.
Україна була змушена ухвалити закон про створення вільної економічної зони на тимчасово окупованій території України, який набув чинності з 27 вересня. З цього дня Україна одразу ввела митне декларування вантажів, які надходять на територію півострова і вивозяться з анексованої території на материкову частину України. Таким чином, українська митниця тепер працює на кордоні з Кримом у режимі міжнародного пункту пропуску.
За інформацією Фіскальної служби, після анексії півострова близько 1,3 тис. платників податків з Криму перереєструвалися в Києві, що дає їм змогу платити податки відповідно до українського законодавства.