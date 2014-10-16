До 80% підприємців виплачує зарплату в конвертах - Фіскальна служба

Про це повідомив голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус.

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«Зараз 70-80% бізнесу платить працівникам зарплату в конвертах. За нашими підрахунками, щомісячні тіньові доплати складають від 20 до 50 млрд грн. Це породжує неконтрольований чорний ринок готівки», - написав Білоус на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Голова служби вважає, що скоротити тіньовий ринок зарплат до мінімуму можна за рахунок реформування єдиного соціального внеску.

«Реформу ЄСВ розглядаємо як одну із ключових. Податкове навантаження на зарплати в Україні є найбільшим у Європі. Якщо в Євросоюзі зарплата в середньому оподатковується за сумарною ставкою 36,1%, то у нас (ЄСВ + податок на доходи фізосіб) - більше 50%. Тому зарплати йдуть у тінь», - зазначив Білоус.

Раніше голова Фіскальної служби наводив дані, що в Україні близько 20 млрд грн - це ті кошти, які виплачуються в конвертах.

Як повідомляв УНІАН, у вересні уряд представив концепцію реформування податкової системи. Зокрема, щодо оподаткування зарплат, уряд пропонує залишити чинну ставку ЄСВ - близько 41% - щодо мінімальної зарплати. Усі доходи вище мінімальної зарплати пропонується обкладати податком за ставкою 15%.

У серпні УНІАН повідомляв, що Фіскальна служба наполягає на введенні кримінальної відповідальності за зарплату в конвертах.