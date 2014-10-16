Роздрібна торгівля в Україні знизилася на 5,3%

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-вересні 2014 року знизився на 5,3% порівняно з аналогічним періодом 2013 року (у порівняльних цінах) – до 651,173 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше зростання роздрібного товарообігу за 9 місяців цього року зафіксоване в Кіровоградській області – на 3,4%, до 12,704 млрд грн, у Київській області – на 3%, до 30,864 млрд грн, у Чернігівській області – на 1,9%, до 13,332 млрд грн, у Черкаській області – на 1,7%, до 17,102 млрд грн, а також у Чернівецькій і Закарпатській областях – на 1,4% і 1,3%, до 10,445 млрд грн і 14,399 млрд грн, відповідно.

Найбільше обіг роздрібної торгівлі знизився в Луганській і Донецькій областях – на 35% і 19,9%, до 20,44 млрд грн і 56,729 млрд грн, відповідно. Роздрібний товарообіг у Києві в січні-вересні цього року знизився на 5,1% - до 87,14 млрд грн. Крім столиці та двох східних регіонів, зниження роздрібного товарообігу в Україні в межах від 0,5% до 6,6% спостерігалося у Волинській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях.

Як повідомляв УНІАН,обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-серпні 2014 року знизився на 4% порівняно з аналогічним періодом 2013 року (у порівняльних цінах) – до 569,603 млрд грн.

У 2013 році роздрібний товарообіг в Україні зріс на 9,5% порівняно з 2012 роком – до 884,2 млрд грн.