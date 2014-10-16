Нацбанк не має претензій до роботи російських банків в Україні

14:55, 16 жовтня 2014
Фінанси
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Російські банки, які працюють в Україні, виконують всі вимоги Національного банку і всі зобов'язання перед українськими вкладниками.

Гонтарєва запевнила, що претензій до російських банків не має

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила голова НБУ Валерія Гонтарєва за результатами зустрічі у Вашингтоні з головою Центробанку Російської Федерації Ельвірою Набіулліною.

За словами Гонтаревої, голова Центробанку РФ підтвердив готовність Росії докапіталізувати банки з державним капіталом РФ, які працюють в Україні.

«Пані Набіулліна підтвердила, що банкам, яким необхідний додатковий капітал, це російські банки з державним російським капіталом, які працюють в Україні, цей капітал буде надано. Ми також розповіли, що у нас немає проблем у відносинах з російськими банками, які працюють в Україні», - сказала Гонтарева.

Читайте такожУ «Сбербанку Росії» кажуть, що не возили грошей бойовикам в АлчевськЯк повідомляв УНІАН, 11 вересня в Україні набув чинності закон про санкції, розроблений урядом, ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом України. Згодом Кабінет міністрів України погодив перелік персональних санкцій, що вводяться у зв'язку з російською агресією, для подальшого обговорення на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Пропозиції уряду стосуються заборони на в'їзд на територію України громадянам Росії й інших країн, які підтримали агресію, блокування активів юридичних осіб, які підтримали російську агресію, тероризм і окупацію частини України, а також заборони на виведення капіталів за межі України юридичними особами – резидентами Російської Федерації державної форми власності або резидентами, частина власності яких належить Російській Федерації, які підтримали військову агресію Росії щодо України.

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