Нацбанк не має претензій до роботи російських банків в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила голова НБУ Валерія Гонтарєва за результатами зустрічі у Вашингтоні з головою Центробанку Російської Федерації Ельвірою Набіулліною.

За словами Гонтаревої, голова Центробанку РФ підтвердив готовність Росії докапіталізувати банки з державним капіталом РФ, які працюють в Україні.

«Пані Набіулліна підтвердила, що банкам, яким необхідний додатковий капітал, це російські банки з державним російським капіталом, які працюють в Україні, цей капітал буде надано. Ми також розповіли, що у нас немає проблем у відносинах з російськими банками, які працюють в Україні», - сказала Гонтарева.

Читайте такожУ «Сбербанку Росії» кажуть, що не возили грошей бойовикам в АлчевськЯк повідомляв УНІАН, 11 вересня в Україні набув чинності закон про санкції, розроблений урядом, ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом України. Згодом Кабінет міністрів України погодив перелік персональних санкцій, що вводяться у зв'язку з російською агресією, для подальшого обговорення на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Пропозиції уряду стосуються заборони на в'їзд на територію України громадянам Росії й інших країн, які підтримали агресію, блокування активів юридичних осіб, які підтримали російську агресію, тероризм і окупацію частини України, а також заборони на виведення капіталів за межі України юридичними особами – резидентами Російської Федерації державної форми власності або резидентами, частина власності яких належить Російській Федерації, які підтримали військову агресію Росії щодо України.