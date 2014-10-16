Гонтарева сподівається повернути 3,9 млрд гривень з кримського сховища Нацбанку

"У мене у Вашингтоні була зустріч з головою Центробанку Набіулліною. Вона підтвердила, що наші гроші в сховищі. Ви знаєте, що там близько 3,9 млрд гривень. Ми обговорили, як можна їх повернути", - сказала журналістам у ході брифінгу голова НБУ.

Гонтарева повідомила, що також обговорювалося питання повернення активів Нацбанку і державних банків.

За словами голови НБУ, вони також обговорили питання компенсації коштів виплачених кримським вкладникам російським Фондом захисту вкладників. При цьому Гонтарева зазначила, що якщо розглядатиметься питання компенсації депозитів Фонду, то одночасно має розглядатися питання повернення кримських активів українським банкам.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня в результаті нелегітимного референдуму з питання про статус Криму самопроголошена кримська влада заявила про входження автономії до складу Російської Федерації, при цьому США і Євросоюз відмовилися визнавати результати референдуму і застосували ряд санкцій щодо російських бізнесменів і чиновників.

7 травня Національний банк Українизаборонив українським банкам працювати в Криму до закінчення російської окупації, а з 24 липня запровадив надзвичайний режим роботи банківської системи в Донецькій, Луганській областях і АР Крим.

8 травня окупаційна влада в Криму захопила будівлю Головного управління Національного банку України і заблокувала активи регулятора на 4,6 млрд грн, зокрема готівку на 3,9 млрд грн.