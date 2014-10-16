Нацбанк очікує понад $19 млрд міжнародних інвестицій в Україну

Національний банк України очікує, що міжнародні фінансові організації будуть фінансувати проекти в Україні більш ніж на 19 млрд дол., повідомила журналістам голова НБУ Валерія Гонтарева за підсумками офіційного візиту української делегації до Вашингтона.

Нагадаємо, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард відзначала, що стабілізація економіки України вимагає залучення додаткового зовнішнього фінансування поза програмою співпраці з МВФ. При цьому аналітики Фонду прогнозують, що в умовах продовження військових дій потреба України в зовнішньому фінансуванні складе до кінця 2015 року не менше 19 млрд дол.

«Що стосується 19 млрд дол., ті проекти, які я вже бачу, це навіть велика цифра. Але всі цифри повинні бути під конкретні проекти», - сказав вона.

Глава НБУ зазначила, що українська делегація, яку вона очолювала, отримала у Вашингтоні безпрецедентну підтримку з боку всіх міжнародних організацій і інвесторів.

"Якщо геополітичні ризики, пов'язані з Україною, загрожують економічному розвитку всього світу, то всі розуміють, які руйнівні наслідки це має для української економіки. Такої безпрецедентної підтримки, яку ми отримали на сьогоднішній день з боку всього світу, я не бачила ", - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, українська делегація на чолі з головою НБУ Валерією Гонтаревою і міністром фінансів Олександром Шлапаком 10-12 жовтня провела у Вашингтоні переговори з МВФ, Світовим банком та інвесторами. У рамках консультацій делегація мала намір адаптувати програму з міжнародними фінансовими організаціями до поточних реалій і максимально залучити додаткові ресурси для того, щоб Україна почала економічно розвиватися і змогла пережити вкрай складний період. Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд закликав держави-донори продумати програми додаткової фінансової допомоги для України, яка переживає військовий конфлікт на сході країни.