Уряд затвердив план відновлення інфраструктури Донбасу

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій із громадськістю Секретаріату КМУ.

За словами віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана, планом передбачені, зокрема, розробка і прийняття актів уряду, необхідних для оперативного вирішення питань відновлення життєдіяльності Донбасу; заходи з обстеження, проектування, визначення пошкоджених об'єктів, що потребують першочергового фінансування; можливості спрощення процедур затвердження проектної документації і порядку виконання відновлювальних робіт на автодорогах та ін..

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«Це чіткий план, за яким ми будемо діяти найближчим часом у питаннях відновлення життєдіяльності на відповідних територіях Донецької і Луганської областей, звільнених від терористів. Він передбачає визначення обсягів руйнувань, проведення обстеження пошкоджених будівель, формування джерел фінансування. Усі ці питання ми повинні визначити до кінця поточного року. Центральна і місцева влада будуть спільно працювати над реалізацією відновлювальних заходів», - зазначив Гройсман.

Раніше повідомлялося, що для відновлення Донбасу потрібно не менше $2 млрд.