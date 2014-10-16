5 канал звинуватив голову Мінфіну в лобіюванні ринку контрабанди - ЗМІ

Експерти і чиновники, коментуючи ініціативу глави Мінфіну про здешевлення марки акцизного податку за рахунок зниження її захисних функцій, забили тривогу.

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Запропоноване Шлапаком «здешевлення» може зіграти на руку «тіньовикам» і спровокувати колосальне зростання контрабанди та контрафакту в Україні. Такі результати розслідування журналістів програми «Особливий погляд», що виходить на 5 каналі, - повідомляє «Главком».

«Тут не йдеться лише про скорочення ціни на акцизну марку на алкогольні або тютюнові вироби - буде істотно знижений захист цих марок, - каже народний депутат, член фракції «Удар» Павло Розенко. - Це означає, що якщо реалізуються плани Мінфіну, підвищуються можливості для фальсифікації даних марок. А це - розквіт тіньового сектора. На жаль, контролювати ринок наші фіскальні органи, якщо буде застосована схема Шлапака (міністра фінансів), будуть не в змозі».

Як виявилося, Мінфін вимагає здешевлення марки за рахунок елемента, який є основою для системи «Електронна акцизна марка», яка успішно працює в Європі і нічого не хоче чути про зниження ціни марки за рахунок вилучення голограми, яка малоефективна, тому піддається копіюванню.

«Існує система в нинішній марці, яка дозволяє відстежити в автоматизованій системі продукцію, від початку її виробництва і до каси. Всі інші системи вони або дорожчі, або ж вимагають додаткового інвестування, виробництва. І найголовніше - в цій системі забирається людський фактор», - зазначає генеральний директор асоціації «Укргорілка» Володимир Остапюк.

За оцінками експертів, щороку в Україну надходить контрабанди мінімум на 10 мільярдів доларів. Частіше нелегально завозять електроніку, побутову техніку. Але левова частка «тіньової» продукції складається якраз з алкоголю.

«Рівень тіньового сектора в економіці досить великий. За нашими власними оцінками, в минулому році він був близько 150 мільярдів доларів, в той час як в тій частині економіки, яка перебувала на світлі, заробляти близько 170 мільярдів доларів», - говорить виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

Економісти відзначають, що за 20 років «тіньовий ринок алкоголю і тютюну в Україні вдалося знизити вдвічі, однак повністю побороти контрабанду і контрафакт можна тільки системною роботою. Реалізація такого проекту як Електронна акцизна марка вже допомогла не одній країні Європи. Приміром, Болгарії і Румунії в 2005-2006 роках вдалося вирішити колосальні проблеми з масовим ввезенням контрабандної тютюнової та алкогольної продукції. І вже після ліквідації алкомафії цим країнам вдалося вступити в ЄС.

Чому так заважає цей графічний елемент? - запитують журналісти. Експерти відповідають: тому що він є основою нової системи контролю за обігом алкоголю та тютюну. Адже нова система мінімізує людський фактор - «замінить» податківців, які зараз не досить старанно виявляють нелегальну продукцію, а також взагалі унеможливить продаж контрабандного і контрафактного товару в легальних мережах.

Нагадаємо, раніше керівник Міністерства фінансів Олександр Шлапак написав листа голові Державної фіскальної служби України Ігорю Білоусу. У цьому листі міністр запропонував суттєво здешевити акцизну марку за рахунок зниження її захисних функцій.

Народний депутат Павло Розенко написав у своєму Facebook, що у нього виникли підозри: скасуванням графічного елемента в Кабміні хочуть відновити «співпраця» з сумнівними приватними структурами.

Довідка: Електронна акцизна марка - автоматизована система контролю за рухом підакцизної продукції - від виробника до кінцевого споживача. Вона поєднує в собі високозахищену акцизну марку, яку так хоче скасувати Мінфін, і програму адміністрування акцизного податку. На кожну акцизну марку наноситься унікальний «трек енд трейс» (track and trace) код. Складається він з графічного захисного елемента і QR-коду. Перший дозволяє визначити справжність марки, другий - містить повну інформацію про тип підакцизного товару, на яку наклеюється підакцизна марка.