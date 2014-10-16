Італія ввела податкові канікули, які обійдуться бюджету в 18 млрд євро

Італійський уряд звільнив бізнес і соціально незахищених громадян від сплати податків. Це обійдеться бюджету у 18 млрд євро.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на місцеве видання La Stampa.

Уряд прем'єр-міністра Маттео Ренці затвердив бюджет на 2015 рік, який передбачає введення податкових канікул для бізнесу та категорії громадян з низьким рівнем доходів. Крім цього, згідно з документом, державний борг республіки зросте на 0,7% - до 2,9% ВВП, що дуже близько до гранично допустимого для країн-членів ЄС значенням в 3% ВВП.

За словами італійського прем'єра, такий крок стимулюватиме економічне зростання в країні.

"Це найбільш масштабне скорочення податків, яке коли-небудь запроваджувалось урядом", - заявив Ренці.

Згідно з новим бюджетом, значно зростуть витрати на соціальне страхування безробітних і освіта, що обійдеться державній казні в 36 млрд євро.

Ренці запевнив, що Італія проведе переговори з Брюсселем щодо цільових рівнів боргу і дефіциту держбюджету, які були погоджені раніше.

Нагадаємо, італійська влада попереджала ЄС про відтермінування досягнення збалансованості держбюджету до 2017 року.