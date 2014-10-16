Рівень держборгу України до кінця року сягне 60% ВВП - експерт
Державний борг України зріс до $69,5 млрд
Рівень державного боргу України до кінця цього року збільшиться з 45% до 60% ВВП і досягне небезпечної величини, повідомив керівник проектів Ліги фінансового розвитку Андрій Блінов під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».
«Україна з безпечної зони перейшла в небезпечну», - сказав експерт і відзначив, що міжнародне рейтингове агентство Moody’s вже висловило стурбованість з цього питання.
При цьому Млинців відзначив, що єдиним способом боротьби з тенденцією зростання держборгу є бездефіцитний бюджет, але це не може бути реалізовано.
«Уряд друкуватиме гроші, якщо не буде можливості позичати кошти з-за кордону», - сказав Блінов.
«Що в такій ситуації робити? Робити реструктуризацію або оголошувати дефолт? Я прихильник того, що в такій ситуації робиться реструктуризація», - сказав він і відзначив, що більшість економічних агентів України сьогодні йдуть на реструктуризацію своїх боргів.
Експерт також відзначив, що Україна вже реструктурувала свої євробонди в 2000 році і потім успішно за ними розрахувалася.
«Для мене було дивним, що Україна вирішила виплачувати бонди «Нафтогазу», а не реструктурувати їх», - сказав Блінов.
За його прогнозами, в найближчі 4-5 років перед Україною гостро стоятиме питання реструктуризації зовнішніх боргів.
Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання зовнішньої заборгованості України за підсумками 2014 року до 102,2% ВВП і збереження цієї тенденції в 2015 році.
Держбюджет України на 2014 рік із останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.
Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 31 серпня 2014 року становила 69,512 млрд дол., що на 286 млн. дол., або 0,41%, більше показника на початок місяця.