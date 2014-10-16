Резерви Росії через підтримку рубля опустилися до мінімуму 4,5 років

Золотовалютні резерви РФ досягли мінімальних значень з початку квітня 2010 року, втративши за тиждень $3 мільярди, в основному через валютні інтервенції Центробанку, повідомляє Рейтер.

Згідно зі звітністю ЦБ, резерви станом на 10 жовтня знизилися до $451,7 мільярда з $454,7 мільярда тижнем раніше.

"Статистично, інтервенції з кінця дня 3 жовтня по кінець дня 10 жовтня склали майже $4,9 мільярда", - повідомила Марія Помельнікова з Райффайзенбанку.

Центробанк з 1 жовтня почав продавати валюту на ринку для згладжування надмірних коливань курсу рубля. Продає він її на краю плаваючого коридору бівалютного кошика в необмежених кількостях, при цьому зрушуючи коридор на 5 копійок вгору кожні продані $350 мільйонів.

Всього в поточному році ЦБР міг продати на ринку майже $57,5 мільярда без урахування покупок валюти Мінфіном, з початку місяця - понад $13 мільярдів.

За оцінкою Артема Бекетова з Газпромбанку, позитивна переоцінка золота скоротила негативний ефект від інтервенцій, склавши плюс $1,2 мільярда.

На 1 вересня обсяг російського золота, згідно зі статистикою МВФ, становив 35,769 мільйона унцій (1.112,54 тонни).

Іншими фактором досягнення кінцевого результату стала переоцінка валютної компоненти та портфеля цінних паперів, що входять в структуру російських резервів.

За даними ЦБР, на початок поточного року розмір компоненти, номінованої в іноземній валюті США, становив 44,8%, євро - 41,5%, британському фунті - 9,4%, канадському долару - 3,3%, австралійському доларі - 1,1%.