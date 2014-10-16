Російський рубль продовжує йти вниз слідом за нафтою

Рубль у четвер увечері продовжив знижуватися високими темпами на тлі здешевлення нафти і незважаючи на словесні інтервенції ЦБ РФ про валютне РЕПО.

Долар, євро і бівалютний кошик оновили історичні максимуми.

Курс долара розрахунками "завтра" на 18.35 мск підвищувався на 54 копійки - до 40,99 рубля, курс євро - на 58 копійок - до 52,36 рубля, випливає з даних Московської біржі. Вартість бівалютного кошика (0,55 долара і 0,45 євро) при цьому зростала на 56 копійок в порівнянні з рівнем попереднього закриття і склала 46,11 рубля, повідомляє РИА Новости.

Курс долара розрахунками "сьогодні" у четвер зріс на 43 копійки - до 41,11 рубля, євро - на 44 копійки - до 52,18 рубля, випливає з даних Московської біржі.

Курс євро на forex до 18.30 мск дорівнював 1,2763 долара проти 1,2816 долара на попереднє закриття.

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Курс рубля в четвер продовжив знижуватися, оновлюючи історичні мінімуми проти долара і євро на тлі поновлення вартістю нафти багаторічних мінімумів. При цьому спроби корекції, що відзначалися в середу, не знайшли продовження.

Деякий позитивний вплив на рубль надали заяви ЦБ РФ, конкретизувавши терміни та обсяги очікуваних операцій валютного РЕПО.

Курс кошика відскочив вниз у межах 15 копійок на новинах про те, що ЦБ РФ почне аукціони валютного РЕПО з 29 жовтня. Обсяг заборгованості банків перед ЦБ РФ в рамках цих операцій зможе досягати 50 мільярдів доларів.

Однак до початку операцій ЦБ залишається ще півтора тижні, і гравці ринку продовжили грати проти рубля, не чекаючи посилення дій регулятора щодо його захисту.

Допомога російській нацвалюті від Мінфіну в поточних умовах виявиться досить символічною. Мінфін РФ має намір протягом місяця розмістити на рахунках найбільших російських банків до 3 мільярдів доларів на термін від одного місяця, повідомив директор департаменту довгострокового стратегічного прогнозування Мінфіну Максим Орєшкін.

За денних обертів більш ніж у 5 мільярдів доларів такий обсяг погоди не зробить.

Нарешті, негативу в динаміку рубля додає обговорення теми можливого зниження суверенного рейтингу РФ міжнародними рейтинговими агентствами.