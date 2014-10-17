Люксембурзький венчурний фонд заморозив вкладення в Росію

Таке рішення могло бути прийняте під тиском пайовика фонду, близького до Європейського банку реконструкції та розвитку, повідомила в п'ятницю газета "Комерсант".

Як повідомив виданню один із засновників ABRT Venture Fund Ратмір Тимашев, інвестори стурбовані політичною ситуацією, пов'язаною з конфліктом в Україні, а тому фонд поки не шукає нові проекти в країні. ABRT неодноразово інвестував спільно з Mangrove, зокрема, в проекти KupiVIP, Drimmi, HomeMe.

"Ратмір правий, коли говорить, що поточна геополітична ситуація впливає на нашу інвестиційну політику в Росії", - сказав газеті партнер Mangrove Capital Partners Девід Варок'є. За його словами, деякі міжнародні інвестори фонду висловлюють занепокоєння сформованою політичною обстановкою, тому фонд змушений дотримуватися обережності, сподіваючись, що ситуація вирішиться якомога швидше".

ЄБРР 23 липня офіційно повідомив про неможливість здійснення нових інвестицій в РФ найближчим часом "через розпорядження всіх держав-членів ЄС". Представник ЄБРР Річард Уолліс не зміг прокоментувати зв'язок Mangrove і ЄБРР.

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Зараз у портфелі Mangrove близько 70 компаній, обсяг фонду становить 750 млн доларів. У Росії фонд інвестував в інтернет-магазин KupiVIP, пошукову систему Quintura, розробника комп'ютерних ігор Drimmi, а також інтернет-магазин HomeMe.ru. Останню операцію в Росії Mangrove провів у березні 2013 року, взявши участь у $11-міліонному раунді в сервіс з бронювання готелів Oktogo. Основну частину коштів Oktogo тоді надав підконтрольний держбанку ВТБ фонд VTB Capital.