У Росії інтернет-платежі залишаться без захисту після запуску Нацсистеми платіжних карт

У разі переведення внутрішньоросійських транзакцій міжнародних платіжних систем (МПС) на обслуговування в НСПК під загрозою може опинитися робота системи 3D Secure, яка нині забезпечує безпеку оплати товарів і послуг в інтернеті, розповів «Ведомостям» один із співробітників МПС.

За його словами, представники НСПК запропонували «запускатися без неї», якщо будуть підтискати терміни. Відповідно до закону, схваленого на цьому тижні Радою Федерації, МПС повинні перевести російський трафік в НСПК не пізніше 31 березня 2015 р. або внести депозит.

На сьогоднішній день планується використовувати технологію аутентифікації платежів в інтернеті з початку роботи НСПК, пояснив представник ЦБ, додавши, що конкретні способи реалізації знаходяться в стадії узгодження з МПС.

«На зустрічі з платіжними системами Володимир Комлєв (керівник НСПК), відповідаючи на питання представника Visa, дійсно говорив про те, що НСПК може бути запущена без 3D Secure», - розповідає один із учасників зібрання, присвяченого НСПК. Це може відбутися в тому випадку, вказує він, якщо до I кварталу 2015 р. не буде створена аналогічна технологія захисту. За його словами, він запропонував перекладати ризики з платіжної системи на банки - або вони їх беруть, або, наприклад, повідомляють клієнтів, що за картками НСПК вони проводити платежі в інтернеті не зможуть.

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У НСПК визнають, що будуть запускати систему з дуже обмеженим функціоналом - по суті, це будуть тільки авторизація та кліринг, знає один з учасників робочої групи при ЦП. Систем захисту, таких як 3D Secure у Visa і Secure Code MasterCard, на перших етапах у національної платіжної системи не буде, - міркує він, при цьому запевняє, що платежі в інтернеті будуть можливі, просто громадяни стануть здійснювати їх на свій страх і ризик.