Євро в Росії досяг рекордного максимуму в 52,46 рублів

Курс долара до рубля на Московській біржі станом на 10.10 мск п'ятниці зріс на 10 копійок в порівнянні з рівнем закриття попереднього дня і досяг позначки 40,97 руб. Курс євро до рубля збільшився на 22 коп., до 52,46 руб.

При цьому вартість бівалютного кошика, що складається з €0,45 і $0,55, зросла на 15 коп. і досягла рівня 46,13 руб., повідомляє ТАСС.

Напередодні рубль дешевшав на тлі падіння нафтових цін. На 15.35 мск рубль втрачав 55 коп. до долара і знаходитвся на позначці 41 руб. за $1, при цьому слабшаючи на 53 коп. проти євро, до 52,30 руб. за €1. Європейська валюта в четвер досягала рекордного максимуму в 52,33 руб. Бівалютний кошик зріс на 54 коп., до 46,08 руб., розташовуючись в зоні валютних інтервенцій ЦБ і вперше перевищивши позначку 46 руб.

Рубль у четвер дешевшав, незважаючи на повідомлення про нові інструменти підтримки (у середу про намір проводити валютні аукціони заявляв також Мінфін), продовжував спадний рух, перебуваючи під тиском зовнішнього фону і падіння цін на нафту. Інвестори розпродають активи як розвинених, так і країн, що розвиваються, на побоюваннях за стан світової економіки.

Аналітики Росбанку відзначають, що ринок, як і раніше, знаходиться в очікуванні пропозиції валютного репо, що дозволило б знизити напруженість, поки ж зламати негативний тренд заважають ціни на нафту.

У той же час фахівці не виключають, що позитивні новини принесе саміт "Азія-Європа" (16-17 жовтня), під час якого повинна відбутися зустріч президентів Росії і України.

Аналітики банку "Санкт-Петербург", в свою чергу, вказують, що основних драйверів для руху курсу рубля зараз три: податковий період, новини про надання валюти з боку ЦБ РФ і Мінфіну, а також динаміка цін на нафту.

Найближчим часом, на їхню думку, рубль може продовжити помірно втрачати позиції, оскільки новинний фон залишається явно негативним, а нафтові ціни продовжують знижуватися. Разом з тим запуск механізмів підтримки ЦБ і Мінфіну повинні сприятливо позначитися на курсі російської валюти.