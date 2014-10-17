Гривня на міжбанку тримається на рівні 13,10 за долар

Котирування гривні на міжбанківському валютному ринку у п'ятницю, 17 жовтня, до середини торгів не змінилися з відкриття і встановилися на рівні 12,95/13,10 грн/дол.

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Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, причому він зазначив, що котирування на ринку швидше є інформативними, операції на ринку практично відсутні, і ринок очікує інтервенції Національного банку України

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України проведе 17 жовтня інтервенції з продажу іноземної валюти для задоволення потреб клієнтів банків на загальну суму 200 млн дол. за фіксованим курсом.

Нагадаємо, 13 жовтня гривня закрила міжбанк на позначці 13,13 за долар.