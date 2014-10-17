Європейський інвестбанк може допомогти відновити Донбас - Мінфін

Про це заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак під час зустрічі із віце-президентом ЄІБ Ласло Бороняєм.

«Ми вдячні за початок проекту з відновлення Донбасу, - цитує прес-служба Міністерства фінансів Шлапака. - Наскільки я розумію, сам проект буде дещо відрізнятися від інших, оскільки Україна хотіла б почати його якомога швидше. Варто було б домовитися вже зараз, яку дорожню карту ми для себе випишемо, щоб вже у грудні почати проект».

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У свою чергу Ласло Бороняй наголосив, що технічно ЄІБ готовий надати Україні позику, що не вимагає додаткових деталей, але обумовлену подальшим переговорним процесом з іншими фінансовими організаціями.

«Я хочу ще раз запевнити, що з нашого боку буде повна співпраця і підтримка цих проектів і планів, і вона не обмежується лише відновленням східних регіонів України, - цитує Бороняя прес-служба Мінфіну. - На майбутнє ми плануємо розширювати обсяги нашого партнерства із розумінням того, що у майбутньому Україна може стати членом Євросоюзу. Інтереси ЄС та України повністю збігаються і полягають у тому, щоб Україна була стабільною і розвивалася».

Під час зустрічі, як наголосили у Мінфіні, сторони також обговорили інвестпроекти в енергетичному, транспортному секторах, муніципальній інфраструктурі. У цілому, Україна та ЄІБ можуть почати реалізацію шести спільних програм.

Раніше віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман заявляв, що влада готова відновити знищену бойовиками інфраструктуру.

Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк був створений у 1957 році, і сьогодні його акціонерами є 27 країн - членів ЄС. Головною метою банку є сприяння досягненню цілей Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується із внесків країн-учасниць і на кінець 2012 року був збільшений до 245 млрд євро.

У квітні керівництво банку повідомило, що планує підписати з урядом України низку угод щодо фінансування інфраструктурних проектів, що дозволить до кінця 2014 року збільшити інвестиційний портфель банку в державному секторі української економіки до 2 млрд дол.