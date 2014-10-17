Міжнародна система PayPal обмежила електронні платежі в Росії

Міжнародна платіжна система PayPal ввела обмеження на електронні платежі в Росії у відповідності з пакетом антитерористичних поправок. Про це йдеться в новій угоді, яка набуде чинності 18 листопада 2014 року, передає ТАСС.

Читайте такожКемерон: ЄС має посилити тиск на Росію, якщо вона не виведе війська з УкраїниТепер фізичні особи, які не пройшли перевірку особи не можуть мати на рахунку понад 15 тис. руб. Максимальна сума разового грошового переказу становить 15 тис. руб., при цьому загальна сума електронних переказів, вхідних і вихідних, протягом одного місяця не може перевищувати 40 тис. руб. Якщо особу встановлено, залишок на рахунку не може перевищувати 550 тис. руб., максимальна сума разового переказу також становить 550 тис. руб. Переказ коштів можна здійснювати в іншій валюті, еквівалентній максимальній сумі, що зазначається в угоді.

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