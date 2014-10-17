ЄІБ хоче вкласти в економіку України €3 млрд

"У нас є трирічна інвестиційна програма в Україні. Це означає, що протягом трьох років, з урахуванням цього року, ми плануємо інвестувати в економіку України близько 3 млрд євро", - сказав Боронай.

За його словами ЄІБ уже фінансує будівництво Бескидського залізничного тунелю, а також готовий інвестувати у перспективні галузі економіки України.

«У ЄС є програма партнерства з Україною, яка дає нашому банку можливість інвестувати в низку перспективних секторів економіки», - зазначив Боронай.

Читайте такожЄБРР і МФК пообіцяли профінансувати закупівлю газу і модернізацію газотранспортної системи

Читайте такожз відновлення інфраструктури Донбасу

Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк був створений у 1957 році, і сьогодні його акціонерами є 27 країн - членів ЄС. Головною метою банку є сприяння досягненню цілей Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується із внесків країн-учасниць.

ЄІБ фінансує проекти в Україні на підставі мандата Ради ЄС та Європарламенту для країн Східного партнерства. Мандат дає можливість банку кредитувати проекти, які становлять значний інтерес для ЄС та його східних сусідів у таких галузях як розвиток приватного сектора, соціальної та економічної інфраструктури, зміна клімату.