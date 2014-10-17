Доходи росіян за місяць впали майже на 7%

Реальні грошові доходи населення (з відрахуванням обов'язкових платежів, скориговані на індекс споживчих цін), за попередніми даними, у вересні 2014 року знизилися на 6,7 відсотка до серпня 2014 року, пише Lenta.ru.

Порівняно із вереснем 2013-го року вони зросли на 0,6 відсотка.

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У січні-вересні 2014 року реальні наявні доходи населення зросли на 0,7 відсотка порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Середньомісячна нарахована заробітна плата у вересні, за оцінкою Росстату, склала 31 тисячу 71 рубль і порівняно з відповідним періодом попереднього року зросла на 6,9 відсотка, у місячному вираженні - на 1 відсоток. У січні-вересні 2014 року цей показник порівняно із січнем-вереснем 2013 року збільшився на 9,5 відсотка.

За попередньою оцінкою Росстату, середня зарплата у серпні 2014 року у Росії склала 31540 рублів. У липні середня зарплата склала 32515 рублів і порівняно з липнем 2013 року, зросла на 9,4 відсотка.

Раніше повідомлялося, що рубль через падіння цін на нафту рухається до нових історичних мінімумів.