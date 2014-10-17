Кабмін збирається скоротити дефіцит держбюджету у 2017 році до 1,5% ВВП

Уряд має намір скоротити дефіцит державного бюджету України до 2017 року до 1,5% ВВП з 4,5% ВВП, затверджених на поточний рік.

Про це йдеться в затвердженому Міністерством фінансів України стратегічному плані діяльності Мінфіну на 2015 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим.

Згідно з документом, у 2015 році дефіцит бюджету може досягти 3,7% ВВП, у 2016 році - 2,1%, у 2017 році - 1,5% ВВП.

При цьому для фінансування дефіциту бюджету уряд планує здійснити запозичення в 2015 році на 196,369 млрд грн, у 2016 році - на 164,963 млрд грн, у 2017 році - 164,284 млрд грн, для здійснення інфраструктурних проектів та інвестиційних у 2015 році - 13,012 млрд грн, у 2016 - 9,362 млрд грн, у 2017 році - 9,385 млрд грн.

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Згідно з планом, для виконання зобов'язань за державним боргом та гарантованим державою боргом України в 2015 році повинна виплатити 207,086 млрд грн, у 2016 - 219,656 млрд грн у 2017 році - 245,353 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення зовнішньої заборгованості України за підсумками 2014 року до 102,2% ВВП і збереження цієї тенденції у 2015 році.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 31 серпня 2014 року становила 69,512 млрд дол., що на 286 млн дол., або 0,41%, більше за показник на початок місяця.