Агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Росії

Про це йдеться в повідомленні агентства. Прогноз за рейтингом залишається негативним, повідомляє Прайм.

У числі причин зниження рейтингу агентство називає стримані середньострокові перспективи економічного зростання Росії, посилені кризою в Україні і введеними щодо Москви економічними санкціями.

Читайте такожРосійський рубль продовжує йти вниз слідом за нафтою

Крім того, аналітики Moody's заявляють про "поступове, але невпинне зменшення валютних резервів країни в зв'язку з відтоком капіталів, обмеженням доступу російських позичальників на міжнародний ринок і низькими цінами на нафту".