Агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Росії
08:24, 18 жовтня 2014Фінанси
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Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Росії на один пункт - з Baa1 до Baa2.
Прогноз за рейтингом залишається негативним / Фото УНІАН
Про це йдеться в повідомленні агентства. Прогноз за рейтингом залишається негативним, повідомляє Прайм.
У числі причин зниження рейтингу агентство називає стримані середньострокові перспективи економічного зростання Росії, посилені кризою в Україні і введеними щодо Москви економічними санкціями.
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Крім того, аналітики Moody's заявляють про "поступове, але невпинне зменшення валютних резервів країни в зв'язку з відтоком капіталів, обмеженням доступу російських позичальників на міжнародний ринок і низькими цінами на нафту".
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