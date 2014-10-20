У Росії вперше за п'ять років зафіксовано зниження реальних зарплат

Вереснева порція даних Росстату показала подальший спад внутрішнього попиту, що свідчить - економіка РФ входить у рецесію, пишуть "Ведомости".

Зростання роздрібної торгівлі сповільнилося до 1,4% з 1,9 і 3,6% в II і I кварталах, відповідно, було утричі менше, ніж у ІІІ кварталі минулого року. У вересні зростання продажів трохи прискорилося (до 1,7% з 1,4% у серпні до тих же місяцях 2013 р.), але це не змінило загальної траєкторії послідовного гальмування роздробу. Це прискорення - «оптична ілюзія», обумовлена порівняльною базою (зниженням темпів зростання у вересні 2013 р.), вважає Дмитро Польовий з ING. Іншим фактором могла стати девальвація, яка підштовхнула споживачів збільшити купівлі імпортних товарів, подібне вже спостерігалося в березні - квітні, нагадує Ельдар Вахітов з Barclays Research. Вересневе підвищення продажів було повністю забезпечено непродовольчим роздробом.

Читайте такожЄвропейські ЗМІ: переговори по Україні в Мілані не принесли проривуОборот продовольчого ритейла падає п'ятий місяць поспіль з травня, в результаті нульове зростання в II кварталі змінилося спадом на 0,4% в третьому, в тому числі у вересні падіння прискорилося до 0,5% з 0,2% у серпні. Спад обумовлений прискоренням зростання роздрібних цін на продукти, до вересня стало майже дворазовим до рівня минулого року (11,4% проти 6,3% у вересні 2013 р.), і, як наслідок - скорочення споживання низькодохідними групами населення, пояснювало Мінекономрозвитку.

Вплинули також законодавчі обмеження на продаж алкоголю і тютюну.

Інфляція виробників продовольчих товарів, що прискорилася, підтримує зростання роздрібних цін. За підсумками трьох кварталів темп зростання цін у харчовій промисловості більш ніж потроївся (7,1% проти 2,2% до січня - вересня 2013 р.), прискорення продовжилося і у вересні (до 10,4% з 10,3% у серпні), незважаючи на прискорення зростання виробництва продовольства. Оголошена урядом заборона на імпорт з ряду країн сприяла, з одного боку, частковому імпортозаміщенню у виробництві сирів, м'яса, соків, з іншого - підвищенню цін через подорожчання сировини. Крім цього, аналоги місцевого виробництва або імпортовані з інших країн часто гірше заборонених товарів, зазначає Вахітов: спад продовольчого роздробу швидше за все, продовжиться.

Читайте такожДипломати заявили, що жодна країна ЄС не хоче пом'якшити санкції проти РФ Найбільшою неприємністю вересневих статданих стало падіння реальних зарплат, зазначає Польовий: востаннє вони падали в листопаді 2009 р. Реальні зарплати скоротилися на 1% до вересня 2013 р., при цьому Росстат суттєво переглянув показник за серпень: замість зростання на 1,4% - спад на 1,2%. Крім стрибка інфляції основним фактором падіння стала зупинка зростання номінальних зарплат, а в деяких ринкових секторах - і їх скорочення, каже Ігор Поляков з ЦМАКП.

Хоча зростанню реальних доходів у вересні вдалося залишитися в плюсі (0,6%), цілком ймовірно, незабаром вони також підуть в негативну зону, вважає Польовий.

Інвестиційний попит також продовжив падіння, темпи якого у вересні прискорилися до 2,8% (після 2,7% в серпні і 2% у липні до тих же місяцях 2013 р.). За три квартали інвестиції скоротилися на 2,5%. Підприємства відкладають інвестиційні рішення через невпевненість, пов'язану з політикою уряду, слабкою перспективою зростання ВВП, геополітичною напруженістю і труднощами з зовнішнім фінансуванням через санкції, зазначає Вахітов.

Читайте такожРубль через падіння цін на нафту рухається до нових історичних мінімумівПадіння реальних зарплат та уповільнення роздробу вб'ють зростання споживання, яке, цілком імовірно, у найближчі місяці почне падати, вважає Польовий. Випуск легкових автомобілів - один із індикаторів майбутньої траєкторії споживання - у вересні впав на 18% слідом за обвалом продажів. Висока економічна невизначеність та ослаблення рубля призведуть до подальшого спаду інвестицій і тільки позитивний внесок чистого експорту може утримати від спаду ВВП за підсумками 2014 р., вважає Польовий.