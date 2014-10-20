Курс долара на світових ринках зростає завдяки позитивним новинам із США

Курс долара зростає разом із ринками акцій і дохідністю американських облігацій завдяки сильній статистиці США.

Як повідомляє Reuters, курс долара до ієни піднявся на 0,43 відсотка до 107,33 ієни порівняно з зазначеним минулого тижня п'ятитижневим мінімумом 105,90 ієни. Зростанню допомагає опублікований у п'ятницю звіт про споживчу довіру в США і новина, що державний пенсійно-інвестиційний фонд Японії GPIF обсягом $1,2 трильйона може підвищити вкладення в іноземні активи, включаючи валюти.

Прибутковість 10-річних американських держоблігацій зросла до 2,21 відсотка з зазначеного минулого тижня 17-місячного мінімуму 1,865 відсотка.

Читайте такожDeutsche Bank: через три роки євро буде коштувати 0,95 долара"Долар може подорожчати до 107 ієн, якщо покращиться ситуація на фондових ринках Азії та Європи. Новина про GPIF теж унікальна, тому що мова йде про вкладення в іноземні активи, і вона може сприяти продажу ієни", - сказав стратег Praevidentia Strategy у Токіо Масафумі Ямамото.

Індекс долара до кошика шести основних валют, зріс на 0,16 відсотка до 85,244, а євро подешевшав на 0,03 відсотка до $1,2757 із зазначеного минулого тижня тритижневого піку $1,2887. Австралійський долар піднявся на 0,35 відсотка до $0,8776.