Яценюк розраховує на економічне зростання у 2016 році

«Якщо ми разом, ми відповідальні, якщо будемо продовжувати реформи, які почав робити нинішній Кабінет міністрів, 2015 рік пройдемо. Він буде непростий, але пройдемо. 2016 рік я бачу як рік зростання і зростання реального позитивного іміджу України", - сказав Яценюк.

За його словами, 2016 рік стане "роком впевненості". "Впевненості для країни в її майбутньому. Тільки за це треба боротися», - сказав голова уряду.

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Також Яценюк зазначив, що задля цього потрібно об'єднувати людей, які мають потенціал і можуть досягти поставлених цілей. За його словами, у цьому сенсі доречно буде напередодні парламентських виборів сформувати і підписати коаліційну угоду з учасниками передвиборчих перегонів.

«Буде правильно, якщо ми в коаліційній угоді напишемо лише один пункт: виконання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, - сказав прем'єр-міністр. - Все інше у нас готове: у парламенті є десятки законопроектів про зменшення кількості податків, про бюджетну децентралізацію, прийнятий закон про боротьбу з корупцією, про територіальні громади».

Нагадаємо, раніше Яценюк розповів, яким має бути новий прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, ключові кредитори України - Міжнародний валютний фонд і Світовий банк також очікує зростання економіки країни не раніше другого півріччя 2015 року та у 2016 році. МВФ, зокрема, зберіг озвучений у липні прогноз падіння економіки України за підсумками 2014 року на рівні 6,5% і спрогнозував відновлення економіки у 2015 році і її зростання на 1%. Водночас Світовий банк вчетверте від початку року погіршив прогноз для економіки України, очікуючи падіння ВВП країни на 8% у 2014 році і на 1% у 2015 році. За даними СБ, відновлення зростання економіки України очікується у другій половині 2015 року, а вже у 2016 році ВВП країни зросте на 3,5%, у 2017 році - на 4%.

Провідні рейтингові агентства прогнозують нульове зростання економіки України у 2015 році і незначне зростання у 2016 році.