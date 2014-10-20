Російський рубль падає, незважаючи на подорожчання нафти

Рубль помірно дешевшає вранці понеділка, повідомляє Reuters.

Зниження кредитного рейтингу РФ агентством Moody's укупі з локальним попитом на валюту в умовах західних санкцій хоча й перебили позитивний ефект від відновлення нафтових цін і зростання світових ринків, але, у свою чергу, нівелюються продажем експортної виручки під найближчі податки.

Підтримку рублю може надавати й наближення термінів запуску валютного репо Центробанком і валютних аукціонів Мінфіном.

Бівалютний кошик ($0,55 і 0,45 євро) на 10.45 мск перебував на рівні 45,89 рубля, проти нього рубль втрачає 8 копійок порівняно з біржовим закриттям п'ятниці.

Котирування кошика зараз нижче межі інтервенційних продажу валюти, яку Центробанк у п'ятницю підвищив до 46,30, зсунувши плаваючий валютний коридор на чергові 5 копійок до 37,30-46,30.

Американська валюта розрахунками "завтра" на 10.40 мск торгувалася на Московській біржі поблизу 40,84, на 9 копійок вище попереднього закриття.

Євро до цього часу оцінювався у 52,07, дорожчаючи на 7 копійок.

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"Найімовірніше, ринок сприйме цю новину відносно безболісно, оскільки учасники ринку вже розглядали подібний сценарій рейтингової дії", - вважає Олексій Єгоров із "Промсвязьбанка".

Основним фактором тиску залишається попит на валюту, багато в чому для погашення зовнішніх позик без можливості їх рефінансувати в умовах західних санкцій.

Корпораціям і банкам у четвертому кварталі необхідно заплатити номінально $55 мільярдів зовнішніх позик і відсотків, згідно зі статистикою ЦБР. Із початку жовтня Центробанк відзвітував про продаж $13,2 мільярда.

Ціни на нафту зростають за рахунок сильної економічної статистики США і припинення видобутку на саудівсько-кувейтському родовищі.

Зараз північноморська суміш Brent торгується біля позначки $86,20 за барель, тоді як у четвер вона падала до $82,60 уперше з листопада 2010 року.

Згідно з опитуванням Reuters, розмір податкових виплат цьогор місяця перевищить 1,2 трильйона рублів без обліку зустрічних платежів із бюджету.

Сьогодні завершуються розрахунки за ПДВ, для чого може знадобитися до 280 мільярдів рублів.

До 27 жовтня експортерам під сплату ПВКК доведеться зібрати, за різними оцінками, від 220 до 280 мільярдів рублів.