НБУ для підтримки гривні продав банкам за день майже $200 млн за 12,95

Національний банк України в ході інтервенції на міжбанківському валютному ринку 17 жовтня продав банкам майже весь заявлений обсяг 199,97 млн дол. за курсом 12,95 грн/дол., повідомила прес-служба регулятора.

Згідно з повідомленням, участь в інтервенції взяли 69 банків. Продаж валюти здійснювався для задоволення потреб клієнтів банків в іноземній валюті.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в ході інтервенції 15 жовтня задовольнив 91% заявок банків на купівлю валюти під потреби кас банків і продав 99,77 млн дол. за єдиним курсом 12,95 грн/дол.

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