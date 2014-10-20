Захід зірвав покупку російською «Альфа-групою» європейського виробника матеріалів для банкнот

Підконтрольна російській «Альфа-груп» Pamplona Capital Management не змогла купити виробника матеріалів для банкнот - Innovia Films. Причиною цього стали розбіжності між російським мільярдером Михайлом Фрідманом і західними банками, передає «Газета.Ru» з посиланням на Bloomberg.

Читайте такожУ ЄС заявили, що є тільки один шлях вплинути на РФ - розширити санкціїЗа інформацією джерел, сторони планували закрити операцію в листопаді 2014 року. Її вартість оцінювалася в $641 млн.

У компаніях не коментують дану ситуацію.

Читайте такожКоморовський: РФ має повернути Україні Крим для скасування санкційЯк писали "Ведомости", центральні банки Великої Британії, Австралії та Канади висловили невдоволення тим, що їх постачальник може перейти під контроль компанії з російськими інвестиціями. Причому свою позицію центробанки сформулювали ще до введення Заходом перших санкцій проти Росії в березні.