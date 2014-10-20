Держбанкам України потрібна докапіталізація на 12,5 млрд гривень

Стрес-тестування найбільших банків виявило необхідність докапіталізації державних банків на 12,5 млрд грн, повідомив журналістам на прес-конференції перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук.

Чиновник нагадав, що в цілому стрес-тестування-15 найбільших банків виявило необхідність докапіталізації дев'яти з них на 56 млрд грн.

Читайте такожНацбанк не має претензій до роботи російських банків в УкраїніЗа словами Писарука, банкам з іноземним капіталом із зазначеної групи необхідна докапіталізація на 20,5 млрд грн. При цьому чиновник уточнив, що йдеться про два банки з російським капіталом і один банк із західним капіталом.

За його інформацією, найбільшої суми докапіталізації серед державних банків потребує «Ощадбанк».

Писарук також повідомив, що попередні результати другого етапу стрес-тестування банків, у ході якого тестувалися 20 банків з другої групи, великих за активами, виявили необхідність докапіталізації цих фінансових установ на 10 млрд грн.

«Ці результати ще доопрацьовуються. Ми одержали вже всі аудиторські звіти і плануємо затвердити результати докапіталізації цих банків до кінця жовтня. Орієнтовна сума докапіталізації цієї групи банків становить 10 млрд грн», - сказав представник НБУ.

Писарук зазначив, що регулятор активно працює з акціонерами банків щодо докапіталізації фінансових установ.

Як повідомляв УНІАН, стрес-тестування проводилося у 35 українських банках, після обробки звітів про результати цього тестування Національний банк України визначив необхідні обсяги докапіталізації банків.

При проведенні стрес-тестування ситуація була змодельована на 3 роки і дефіцит капіталу оцінювався на весь цей період.