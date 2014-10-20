У Нацбанку розповіли, коли зможуть скасувати частину валютних обмежень

Зниження спекулятивного попиту на валюту приведе до зняття Національним банком України частини адміністративних обмежень на валютному ринку, повідомляється на сайті регулятора з посиланням на підсумки зустрічі першого заступника голови НБУ Олександра Писарука з членами Європейської Бізнес Асоціації, що відбулася 17 жовтня.

За інформацією НБУ, в ході зустрічі обговорювалися адміністративні заходи НБУ на валютному ринку, спрямовані на запобігання різким коливанням курсу гривні.

«Центральний банк вдячний бізнес-спільноті за розуміння і вітає ініціативу про проведення спільного бізнес-аналізу майбутніх нормативно-правових актів Національного банку. Сподіваюся, що спільна робота сприятиме мінімізації негативного ефекту від запровадження адміністративних обмежень. Діалог і керування суспільними очікуваннями - це ті інструменти, за допомогою яких Національний банк планує здійснювати регулювання валютного курсу», - наводяться в повідомленні слова Писарука.

Чиновник зазначив, що є прихильником ринкового курсоутворення, проте в країні, на території якої відбуваються військові дії, повністю реалізувати цей механізм неможливо. «Падіння економіки, падіння валютних надходжень і поява негативних очікувань у суспільстві змушує Національний банк вдаватися до поєднання адміністративних і ринкових заходів. Центральний банк закликає з розумінням ставитися до тимчасових обмежень, оскільки їх запровадження зумовлено насамперед бажанням ліквідувати схеми виведення капіталу за кордон. На жаль, не буває адміністративних обмежень без незручностей. Прошу вашого терпіння», - звернувся заступник голови НБУ до бізнес-спільноти.

Також він навів приклади того, що такий комбінований підхід до валютного регулювання дав змогу досягти певних позитивних результатів. Зокрема, валютний ринок почав функціонувати більш збалансовано, ніж кілька тижнів тому. «Обсяги заявок на купівлю валюти поступово зменшуються. І навіть на чорному ринку валюти спостерігається зменшення спредів. Сподіваємося, що протягом кількох тижнів ми зможемо задовольнити відкладений валютний попит, а спільна робота з правоохоронними органами приведе якщо не до ліквідації чорного ринку валюти, то до істотного зменшення його обсягів», - сказав Писарук.

Читайте такожПродукти перестануть дорожчати, якщо гривня зміцниться на 12-13 за долар - експерти

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк оцінює девальвацію гривні до долара США на міжбанківському ринку в січні-серпні в 66,9%, пояснюючи таке істотне знецінення нацвалюти продовженням військового конфлікту і руйнуванням промислового потенціалу держави, і очікує зміцнення курсу гривні після стабілізації ситуації на сході країни до 11,70 грн/дол.

Керівники найбільших банків України на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не вище 12,95 грн/дол. Після цих домовленостей котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку утримуються в межах 12,95/13,40 грн/дол.

Для задоволення потреб клієнтів банків регулятор проводить валютні аукціони і прямі інтервенції на валютному ринку, в ході яких продає банкам долари і водночас перевіряє наявність отриманої валюти в касах.