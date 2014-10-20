Ізраїльтяни заборгували банкам рекордні $114 млрд

Ізраїльтяни заборгували банкам і кредитним організаціям рекордну суму - 422 млрд шекелів ($114 млрд).

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на ізраїльську економічну пресу, відзначаючи, що за останні п'ять років розмір боргу зріс більш ніж на третину, тоді як середня зарплата підвищилася всього на 15%.

За даними ЗМІ, середньостатистична заборгованість ізраїльської сім'ї, яка належить за рівнем доходу до середнього класу, без урахування іпотеки становить 102,5 тис. шекелів ($27,7 тис.). Відповідно, щомісяця такі домогосподарства повинні здійснювати обов'язкові платежі з обслуговування й повернення боргу в розмірі 2-3 тис. шекелів ($540-810).

Як відзначають експерти, основна причина виникнення та накопичення заборгованості - помилкове управління доходами і витратами, проблеми зі здоров'ям, розлучення, поповнення сім'ї, а також втрата роботи.

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