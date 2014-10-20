Нацбанк проведе ще одне стрес-тестування банків у 2015 році

Національний банк України планує в 2015 році провести ще одне стрес-тестування банківської системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам на прес-конференції перший заступник голови Нацбанку Олександр Писарук.

Нагадаємо, цього року стрес-тестування проводилось у 35 українських банках і виявило необхідність в докапіталізації банків на 66 млрд грн.

«Результати стрес-тестів певною мірою є застарілими, бо вони проводились за критеріями на 1 січня 2014 року, тому я думаю, що наступного року ми проведемо ще один стрес-тест», - сказав Писарук.

Він відзначив, що поступово регулятор планує збільшувати вимоги докапіталізації банків.

Як повідомляв УНІАН, стрес-тестування в рамках програми з МВФ проводилося в 35 українських банках, після опрацювання звітів про результати цього тестування Національний банк України визначив необхідні обсяги докапіталізації банків.

При проведенні стрес-тестування ситуація була змодельована на 3 роки і дефіцит капіталу оцінювався на весь цей період.