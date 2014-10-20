Прострочення росіян за кредитами зросли майже в півтора рази за 9 місяців

За 9 місяців поточного року обсяг кредитів, виданих російськими банками фізичним особам, зріс на 11,4%, або на 1 трлн 134,2 млрд руб. - до 11 трлн 070 млрд руб., повідомляє finmarket.ru.

За січень-вересень минулого року зростання кредитів, виданих фізособам, склав 21,5%.

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За вересень обсяг кредитів збільшився на 1,3%, або на 136,1 млрд руб. Кредити, видані громадянам в рублях, перевищують кредити у валюті в 47 разів (10 трлн 841,5 млрд руб. і 228,5 млрд руб.). Прострочена заборгованість на 1 жовтня склала 629,4 млрд руб. і зросла з початку року на 43,2%, або на 189,9 млрд руб.

За вересень зростання склало 3,6%, або 21,9 млрд руб. По відношенню до загальної суми виданих кредитів прострочена заборгованість за місяць зросла на 0,1 п.п. і склав 5,7%.