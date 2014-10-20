Гривня закрила міжбанк на позначці 13,11 за долар

Котирування гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок, 20 жовтня, до закриття торгів встановилися на рівні 12,95/13,11 грн/дол. порівняно з 12,97/13,10 грн/дол. на відкритті торгів.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, при цьому він зазначив, що обсяг попиту на ринку перевищує пропозицію.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України провів 19 жовтня інтервенції з продажу іноземної валюти для задоволення потреб клієнтів банків на загальну суму майже 200 млн дол. за фіксованим курсом.