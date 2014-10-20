В Україні можуть спростити злиття і поглинання банків

Національний банк України планує до кінця поточного року внести на розгляд Верховної Ради законопроект, що передбачає спрощення процедур злиття і поглинання банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови НБУ Олександр Писарук на прес-конференції.

«У нас немає іншого шляху, окрім консолідації банківської системи. Ми розробили антикризовий пакет, який передбачає значне спрощення злиття і поглинання банків. Сподіваюся, ми його внесемо в листопаді, коли Рада почне роботу», - сказав він.

Писарук також повідомив, що до кінця року регулятор планує внести законопроект про захист прав кредиторів.

«Ніхто не хоче чути, що в банки не повертають кредити. І навіть тих кредитів, які вони виграли в судах, банки не можуть повернути. Так не повинно бути», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, частка простроченої заборгованості за кредитами українських банків у серпні порівняно з липнем 2014 року зросла на 0,4 п.п. – до 11,2%. У січні-серпні частка простроченої заборгованості зросла на 3,5 п.п. порівняно з початком року.

За даними НБУ, в серпні банки наростили обсяг наданих кредитів на 39 млрд грн, або на 4,01%, – до 1,020 трлн грн, з початку року зростання кредитів становило 108,5 млрд грн, або 11,9%.