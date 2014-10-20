Прибуток «Альфа-Банку» впав майже в 11 разів

"Альфа-Банк" (Київ), що входить до групи найбільших, у січні-вересні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року знизив прибуток у 10,8 разу - до 979 тис. грн, повідомив банк у звітності на офіційному сайті.

Згідно зі звітом, активи банку з початку року зросли на 27,57% - до 37,382 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 16,12%, до 23,485 млрд грн, зобов'язання - на 32,19%, до 33,185 млрд грн, кошти клієнтів знизилися на 1,82% - до 15,549 млрд грн, власний капітал - на 0,04% - до 4,197 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 4,639 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Альфа-Банк» (Київ р.) працює на ринку України з 2001 року і входить до групи найбільших банків. Банк є частиною міжнародного консорціуму «Альфа-Груп».

«Альфа-Банк» (Україна) у 2013 році скоротив прибуток у 3 рази в порівнянні з 2012 роком - до 13,08 млн грн.