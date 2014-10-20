«Ощадбанк» за підсумками дев'яти місяців збільшив прибуток на 15%

Державний «Ощадбанк» в січні-вересні 2014 року отримав 550,899 млн грн прибутку, що на 14,5%, більше показника за аналогічний період минулого року в 481,029 млн грн, повідомив банк у звітності на офіційному сайті.

Відповідно до звітності, з початку року активи банку зросли на 9,77% - до 113,682 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 25,71%, до 64,800 млрд грн, зобов'язання - на 12,58%, до 93,567 млрд грн, кошти клієнтів на 0,6% - до 46,621 млрд грн, власний капітал знизився на 1,67% - до 20,115 млрд грн, статутний капітал зріс на 15,62%, до 18,302 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, «Ощадбанк» у 2013 році збільшив прибуток майже на 20% порівняно з 2012 роком - до 678,8 млн грн.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.